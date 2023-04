Décès à 25 ans de la star de la K-pop Moonbin

Le communiqué demande à chacun de "s'abstenir de rapports spéculatifs et malveillants" afin que sa famille puisse lui rendre hommage et l'honorer en paix.

Moon Bin - qui a joué le rôle de Moonbin - était membre du groupe Astro et a également joué avec un sous-groupe appelé Moonbin & Sanha.

Après avoir été aussi acteur et mannequin, il a rejoint le programme de stagiaires du label Fantagio dès son plus jeune âge et a fait ses débuts avec Astro en février 2016, qui comptait alors six membres.

La soeur de Moon Bin, Moon Sua, est également une chanteuse de la K-pop, membre d'un groupe de filles appelé Billlie.