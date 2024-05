Le Festival de Cannes à mi-course, Audiard en force, Trump arrive

Le jury, présidé par Greta Gerwig, découvre lundi "The Apprentice", un biopic très attendu à six mois de l'élection présidentielle américaine.

Le Festival de Cannes sera politique lundi avec un film très attendu sur Donald Trump, l'un des 22 longs-métrages en course pour la Palme d'or, qui entre dans sa seconde moitié et est dominée pour l'instant par la comédie musicale "Emilia Perez" de Jacques Audiard.

Il met en scène les jeunes années de Donald Trump, alors entrepreneur immobilier, et sa relation avec son confident et mentor en politique, l'avocat Roy Cohn, un homme qui a été étroitement associé au maccarthysme et à la mafia new-yorkaise.

Dans le rôle de l'ancien président des Etats-Unis, et actuel candidat à la présidentielle, Sebastian Stan ("Captain America") et dans celui de l'avocat, Jeremy Strong ("Succession"). Le film est signé d'un dano-iranien, Ali Abbasi, qui fait ses premiers pas à Hollywood après des films remarqués sur la Croisette ("Border" puis "Les nuits de Mashhad").

Egalement en compétition lundi, "Les Linceuls", du vétéran David Cronenberg, 81 ans, réalisateur de "Crash" ou "eXistenZ".