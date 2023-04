Depardieu: une centaine de manifestants retardent un spectacle de l'acteur à Lille

Massés devant le théâtre Sébastopol, dans le centre de Lille, les manifestants répondaient à un appel de différents collectifs féministes lillois, après les récentes révélations par Médiapart de 13 nouveaux témoignages de violences sexistes et sexuelles, qui auraient été commises par l’acteur sur onze tournages entre 2004 et 2022.

"Victime on te croit, agresseur on te voit", ont notamment scandé les manifestants.

"Nous avons l'occasion de manifester contre l'impunité de personnes qui pendant longtemps considéraient qu'être des prédateurs sur les femmes au travail c'était quelque chose de normal et qui ne risquaient absolument rien", a développé pour l'AFP une des manifestantes, Isabelle Loriot 60 professeure d'histoire et d'éducation civique

"On trouve que c'est indécent que Gérard Depardieu soit la, qu'il chante Barbara, en tant que femme et syndicaliste on se devait d'être là", a expliqué Victoria Saltarelli, 62 ans, retraitée de l'éducation nationale, tenant une pancarte "L'artiste est le prédateur sexuel sont la même personne".