Des mémoires d'Alexeï Navalny seront publiés en octobre

"Ce livre témoigne non seulement de la vie d'Alexeï, mais aussi de son engagement inébranlable dans la lutte contre la dictature, une lutte pour laquelle il a tout donné, y compris sa propre vie", déclare Ioulia Navalnaïa dans le communiqué de Knopf, à propos de ce livre dont une version en russe est prévue selon l'éditeur.

Sur X (ex-Twitter), Ioulia Navalnaïa, qui a promis de poursuivre le combat de son mari et vit en exil à l'étranger, précise que le livre, "Patriot" (son titre en anglais) sortira en 11 langues, "également en russe".

Selon Knopf, Alexeï Navalny a commencé l'écriture du livre peu après le grave empoisonnement dont il avait été victime en 2020, et qu'il attribuait au Kremlin, mais les mémoires contiennent aussi des "correspondances inédites" de prison.

"Ce n'est pas du tout la façon dont j'imaginais qu'Alexeï écrirait sa biographie. Je pensais que nous serions déjà octogénaires, qu'il s'assiérait devant son ordinateur, près de la fenêtre ouverte, et qu'il écrirait. Et moi, je tournerais autour en me plaignant qu'il fait n’importe quoi alors que les enfants vont bientôt arriver", raconte Mme Navalnaïa sur X.