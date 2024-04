Des originaux de Banksy en vente au salon Antica au profit de Gaza et de l'Ukraine

Une collection d'éditions originales de Banksy sera mise en vente lors du salon Antica à Bruxelles. Les recettes seront affectées à des projets humanitaires à Gaza et à la reconstruction d'écoles en Ukraine. Le salon international d'art et d'antiquités de Bruxelles se tiendra du 19 au 21 avril à Tour & Taxis.

Les œuvres mises en vente proviennent de collections privées, notamment de l'hôtel The Walled Off de Bethléem (Palestine) et d'Ukrposhta, la société nationale des postes ukrainiennes.

"Le stand d'Antica présentera une gamme variée d'offres, dont plus de 70 sections de mur différentes et rares (miniatures du mur séparant la Cisjordanie d'Israël, conçues par Banksy), quelques sculptures Banksy signées par le célèbre artiste palestinien Sliman Mansour, et des souvenirs authentiques créés par Banksy pour son hôtel The Walled Off", précise-t-on jeudi.