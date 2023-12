Doja Cat au festival Les Ardentes

Les mélomanes pourront se déhancher sur les tubes de la rappeuse américaine tels que "Say So", "Kiss Me More", "Woman" ou encore "Paint The Town Red".

Le festival investira son site de Rocourt du 11 au 14 juillet, avec notamment à l'affiche, outre Doja Cat, le rappeur américain Offset, le duo français composé de Gazo et Tiakola et leurs compatriotes La Fève, Josman et Ninho, ou encore DJ Snake.