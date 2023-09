Eddy de Pretto, la musique reprend ses droits

Des peines de trois à six mois de prison avec sursis ont été prononcées mi-décembre 2022 à l'encontre de personnes qui avaient harcelé en ligne le chanteur, à base de messages homophobes, après un concert en juin 2021 dans une église parisienne.

"C'est quelque chose qui m'a libéré": après le procès qui a permis de condamner ses cyber-harceleurs, Eddy de Pretto va sortir son album "le plus léger" comme il le dit à l'AFP.

L'artiste vient de publier deux titres, "R+V" et "Love'n'tendresse", en éclaireur d'un futur disque espéré pour l'automne. Les dates de sa nouvelle tournée 2024 sont aussi dévoilées, avec notamment deux soirées à L'Olympia en avril.

"Cette merde-là (le cyber-harcèlement), soit je décidais d'en être victime, soit je décidais de la contrer et d'en faire des choses positives: je suis à l'aube de sortir mon album le plus léger".

"Ca a été une étape de les voir tous assis sur le banc d'en face (en correctionnel) avec pour la plupart beaucoup de défiance, d'assurance dans ce qu'ils avaient fait et dit", rembobine l'artiste.

Ce procès, "c'est quelque chose qui m'a libéré, on les a entendus -- jamais je ne comprendrai leur positionnement --, on m'a entendu, la justice a pris sa décision. A moi de prendre de la hauteur, du recul", ajoute le trentenaire qui s'est construit un beau début de carrière en deux albums, "Cure" (2018) et "A tous les bâtards" (2021).

Les nouvelles chansons du troisième album ont donc été écrites "comme on se jette, comme ça, sans trop intellectualiser". Il est beaucoup question des élans du cœur et des corps, d'amour et d'instinct.

- "Envie radicale de bouger" -