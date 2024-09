Les Oscars étudiants seront organisés à Londres, une première

Ils se disputeront des médailles d'or, d'argent et de bronze, dans leurs catégories respectives.

Les nommés incluent aussi un film expérimental taïwanais sur l'éveil sexuel des adolescents, un court-métrage se déroulant pendant l'épidémie de peste de 1910 en Chine et un documentaire réalisé dans un camp de réfugiés rohingyas au Bangladesh.

Le court-métrage d'animation français "Au Revoir Mon Monde" figure parmi les lauréats annoncés cette semaine et qui seront récompensés à Londres. Il raconte l'histoire d'un homme coincé dans un costume de poisson géant, qui tente de traverser une ville au moment où une mystérieuse pluie de météorites s'abat sur la planète.

Depuis la polémique #OscarsSoWhite lancée en 2015, elle a notamment admis en son sein beaucoup de membres non Américains.

Diana Ross avait interprété une chanson depuis Amsterdam en 1976. L'acteur Michael Caine avait ouvert les Oscars de 1991 depuis le Grand Café de Paris et, l'année suivante, la cérémonie avait rendu hommage à "Star Wars" de George Lucas en s'invitant pour un moment en direct à bord la navette spatiale Atlantis.

La 51e édition des Oscars étudiants sera la première cérémonie à se tenir entièrement hors des Etats-Unis.

Un choix qui reflète la nouvelle composition de l'Académie des arts et des sciences: un cinquième de ses membres ne sont pas Américains. Cette année, plus de la moitié des nouveaux membres admis étaient internationaux, avec notamment la réalisatrice française d'"Anatomie d'une Chute" Justine Triet et son actrice allemande Sandra Hüller.

Les Oscars étudiants sont très suivis à Hollywood. Parmi les anciens lauréats figurent Spike Lee, Pete Docter (créateur de "Monstres & Cie" et "Là-haut"), Robert Zemeckis (réalisateur de "Retour vers le futur") et Cary Fukunaga (réalisateur de "Mourir peut attendre").