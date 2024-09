De la Guinée à Cannes, Abou Sangare, héros bouleversant dans "L'Histoire de Souleymane"

On lui conseille de rejoindre une autre ville "plus petite", "on me dit +Paris, tu vas galérer+", il choisit Lille, raconte-t-il pudiquement. Mais, "Gare du Nord, des contrôleurs sont sur le quai" et "je n'ai pas de ticket", il est tard, "je prends le dernier train, direction Amiens".

- "Un grand acteur" -

Dans le film, en salle le 9 octobre, le héros Souleymane est lui aussi guinéen, mais c'est à Paris qu'il survit comme livreur à vélo, sillonnant la capitale sac cubique sur le dos, et préparant son entretien de demande d'asile.

Pendant une heure et demie, collés au personnage principal, "on épouse la perspective qu'il a sur le monde", observant Paris "dans ses yeux", raconte le réalisateur.