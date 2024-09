La maison de production Caviar prend un intérêt dans le producteur de films wallon Versus

Depuis sa création en 1999, Versus Production a réalisé plus de 25 longs métrages et 17 courts métrages belges. La société a également coproduit des films, notamment les films "Close" de Lukas Dhont et "Débâcle" de Veerle Baetens. À la Mostra de Venise, la maison de production a remporté un Lion d'argent avec la coproduction italo-belgo-française "Vermiglio".

Pour Jacques-Henri Bronckart, l'investissement de Caviar renforcera sa société sur les plans financier et de la production. "Dans un marché complexe et difficile, je suis convaincu qu'ensemble nous pourrons produire des films et des séries télévisées plus ambitieux et de meilleure qualité, qui trouveront un écho dans le monde entier", espère-t-il.