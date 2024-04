Emel, la voix et la voie des femmes

"Il m'a fallu tout ce temps pour réaliser que je n'ai pas fait un grand effort jusqu'ici pour la représentation des femmes dans la musique", commence l'artiste, née à Tunis et qui vit maintenant à New York, rencontrée à Paris par l'AFP.

Sur "L'amour", Justina, rappeuse de l'underground iranien, vient donc poser son flow. "Je me disais qu'il fallait qu'on porte la voix des femmes iraniennes, c'est un des duos qui me bouleversent le plus sur l'album", confesse Emel.

"C'est une chanson un peu +fofolle+, pas beaucoup de narration, beaucoup d'abstraction, je joue avec les codes, les langues, il y a d'ailleurs un peu de français". Emel manie aussi arabe et anglais sur le disque.

- "Séniles" -

Celle qui avait pris la lumière en chantant a cappella dans les manifestations de la révolution du jasmin en 2011 en Tunisie cherchait aussi une rappeuse en arabe.

Le choix s'est porté pour "Lose my mind" sur Nayomi, d'origine irakienne. Emel loue sa "voix rauque, son débit intense", ce "dialecte brut irakien qu'on ne connaît pas beaucoup dans le monde arabe contrairement aux dialectes égyptien et libanais". Parmi les autres invitées, Camélia Jordana, bien connue en France, contribue au titre "Mazel".

Les fans entrés dans l'univers d'Emel par son album le plus connu, "Kelmti Horra" (2012), seront surpris par l'énergie électro qui se dégage de "Mra".

Une mutation pas si étonnante que ça. Emel met dans ses playlists des titres "mainstream" comme "Aya Nakamura, Taylor Swift, Kanye West, Michael Jackson".

"La musique folklorique tunisienne est très rythmée, mais là il fallait que ça pète", lance celle qui adopte couplets "plus courts", chantés "plus rapidement".

"Kelmti Horra" est une expression arabe pour "Ma parole est libre". C'est toujours le cas, y compris quand on l'interroge sur sa double nationalité tunisienne et américaine. "Je ne crois pas à ces conneries de frontières ou d'un passeport supérieur à un autre, c'est débile mais c'est le cas et je peux me déplacer librement, emmener ma musique là où je l'emmène".

Emel, qui peut donc voter aux Etats-Unis, est "très en colère" face au choix entre Donald Trump et Joe Biden. "C'est un pays avec des mouvements extraordinaires, sur les plans historiques, culturels, sociaux, de la créativité, mais, malheureusement, on en arrive à deux hommes séniles..."