En mai, l'Afropolitan Festival mettra l'afrofuturisme à l'honneur à Bozar

L'Afropolitan Festival rempile pour sa sixième édition au Palais des Beaux-Arts. Cette année, l'événement célèbrera l'afrofuturisme et son héritage dans le monde de l'art. Du 19 au 21 mai, Bozar accueillera donc en plus de son exposition Afropolitan plusieurs concerts, rencontres culturelles, projections de films et ateliers créatifs et familiaux. Les festivités s'accompagneront d'un marché pop-up à l'entrée gratuite présenté par le réseau Belgian Entreprenoires et mettant à l'honneur de jeunes femmes noires entrepreneuses, designers, artistes et propriétaires de marques.