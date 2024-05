Environ 70 personnes protestent à Bruxelles contre la diffusion du concours Eurovision

Quelque 70 personnes - selon les organisateurs - ont manifesté jeudi soir à Bruxelles devant l'entrée principale de la RTBF et de la VRT, qui diffusent la deuxième demi-finale du concours Eurovision de la chanson. Convoquée par les mouvements pro-palestinien BDS Bruxelles (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) et de solidarité internationale Intal entre autres, l'action critique la diffusion par les chaînes publiques belges de l'événement auquel participe Israël.