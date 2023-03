"Everything Everywhere All At Once" remporte l'Oscar du meilleur film

La comédie déjantée "Everything Everywhere All At Once" a remporté dimanche l'Oscar du meilleur film, dominant la 95e cérémonie des récompenses reines du cinéma américain.

Mélange d'action, d'humour potache et de science-fiction, ce film qui suit les aventures d'une propriétaire de laverie surmenée, soudainement plongée dans des univers parallèles, a également permis à ses acteurs Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis et Ke Huy Quan de remporter un Oscar.

Les réalisateurs Daniel Scheinert et Daniel Kwan ont remporté aussi l'Oscar très convoité du meilleur réalisateur pour leur long-métrage loufoque.

"The Daniels" comme ils sont surnommés, ont remercié leurs mères et les artistes ayant travaillé sur leur film après être remontés sur scène pour recevoir cette nouvelle statuette. Ils l'ont emporté face à Steven Spielberg ("The Fabelmans"), Todd Field ("Tar"), Martin McDonagh ("Les Banshees d'Inisherin") et Ruben Ostlund ("Sans Filtre").

"Everything Everywhere All At Once", annoncé comme grand favori de la cérémonie hollywoodienne avec onze nominations a confirmé les attentes puisqu'il peut se targuer d'avoir raflé sept Oscars.