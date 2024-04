Pas moins de 28 étoiles face à l'Atomium pour la prochaine édition de Dinner in the sky

La 13e édition de l'événement gastronomique "Dinner in the sky" verra défiler 28 chefs pour 28 étoiles sur sa table suspendue dont la grue sera placée face à l'Atomium. Du jeudi 30 mai au dimanche 23 juin, des toqués étoilés ou non, se succèderont pour ravir les palais de 22 convives par tablée perchée à 50 mètres de hauteur.

La plate-forme propose 32 places assises, réparties en huit tables rondes, s'articulant autour d'une cuisine centrale de quatre mètres de long, où évoluent chef et brigade. Un menu quatre services (deux entrées, un plat et un dessert) sera quotidiennement orchestré, cuisiné et servi par le toqué gastronomique du jour à midi, 19h00 et 21h30.

Depuis sa création en 2010, l'événement a parcouru Bruxelles en long et en large puisqu'il a déjà eu lieu au Mont des Arts, au Cinquantenaire, sur la place de Brouckère, sur la place des Martyrs, devant la Basilique de Koekelberg, le long du canal, mais également à l'Atomium. En effet, pour ses 10 ans, Dinner in the sky en avait déjà investi l'esplanade, remplissant cette dernière de 10 tables accrochées dans le vide.