Festival du film de Toronto: pleins feux sur la frénésie boursière et un meurtrier en série

Qu'ont en commun la frénésie boursière de magasins de jeux vidéo et un tueur en série des années 1970? Ces deux drames, inspirés de la vie courante, s'affichent en premier plan du Festival du film de Toronto vendredi, où se déroulent deux premières mondiales. Le TIFF s'est ouvert avec une série de premières et de projections très attendues, au moment où une importante grève des acteurs et scénaristes de Hollywood, qui réclament notamment de meilleures rémunérations et un encadrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle, se poursuit.

L'actrice oscarisée Anna Kendrick ("Up in the Air," "Pitch Perfect") ouvre le bal vendredi en faisant ses débuts en tant que réalisatrice dans "Woman of the Hour", qui raconte l'étrange mais véritable histoire d'un meurtrier en série, où elle joue également un rôle. Dans les années 1970, Rodney Alcala, condamné à mort en Californie pour cinq meurtres, participait à la populaire émission de télévision américaine "The Dating Game", en plein milieu de sa folie meurtrière. Chacun des épisodes de l'émission présentait trois célibataires qui répondaient aux questions d'une femme cachée derrière un mur. Cette dernière choisissait le gagnant en fonction des réponses et avait l'occasion de le rencontrer lors d'un rendez-vous organisé par l'émission.

Anna Kendrick joue la participante Cheryl Bradshaw, qui refusa de se présenter à un rendez-vous avec Alcala en raison de son comportement douteux et inquiétant. - Gens ordinaires - Le second film à être présenté au plus important festival de cinéma d'Amérique du Nord est "Dumb Money", mettant en scène les acteurs Seth Rogen et Paul Dano dans un récit sur l'affaire GameStop, histoire d'investisseurs amateurs qui ont transformé une chaîne de magasins de vente de jeux vidéo en véritable phénomène de Wall Street en 2021.

Le film explique le parcours de Keith Gill (Paul Dano), qui a investi toutes ses économies dans les actions de GameStop, en plus d'en parler abondement sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Roaring Kitty. D'autres internautes ont saisi cette même occasion pour s'enrichir rapidement, ce qui a conduit le prix de l'action à exploser en janvier 2021. Cette ascension fulgurante a été alimentée par une armée de petits investisseurs communiquant sur le forum Reddit et souhaitant prendre à revers des grands fonds d'investissement ayant parié à la baisse sur ces valeurs. "Cette histoire donne la parole à des gens ordinaires et nous entraîne dans un récit immersif qui, espérons le, mettra un peu en lumière les inégalités de richesses dans ce pays", a affirmé le réalisateur Craig Gillespie, dans un communiqué transmis aux médias avant la projection. Le réalisateur souhaite que le film, inspiré du livre de Ben Mezrich "The Antisocial Network" aide à "poursuivre la conversation sur la nécessité de changer le système". À Toronto, Craig Gillespie est attendu sur le tapis rouge, mais les acteurs Seth Rogen, Paul Dano, Pete Davidson et d'autres membres de la distribution s'abstiendront de faire la promotion du film en raison de la grève en cours à Hollywood. - Programmation complète - Les cinéastes des oeuvres présentées cette année au Festival espèrent que le passé soit garant de l'avenir, puisque le TIFF est perçu comme un tremplin pour de nombreux films. Ces dernières années, le prix du public du TIFF s'est imposé comme un baromètre important dans la course aux Oscars: deux de ses lauréats, "Nomadland" et "Green Book: Sur les routes du sud", ont remporté l'Oscar du meilleur film après avoir été remarqués à Toronto. Le cinéaste français Ladj Ly présentera également vendredi "Les Indésirables", film qui pose un regard sur les communautés marginalisées de la banlieue parisienne quatre ans après son premier long-métrage nommé aux Oscars "Les Misérables". Le festival se tient jusqu'au 17 septembre.