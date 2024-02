Grande gagnante des César avec "Anatomie d'une chute", Justine Triet rend hommage à "toutes les femmes"

La réalisatrice Justine Triet, grande gagnante de la 49e soirée des César, a dédié vendredi son prix du meilleur film pour "Anatomie d'une chute" à "toutes les femmes", dont "celles qu'on a blessées".

"Je voudrais dédier ce César à toutes les femmes (...) à celles qui réussissent et celles qui ratent, celles qu'on a blessées et qui se libèrent en parlant, et celles qui n'y arrivent pas", a-t-elle déclaré, lors d'une cérémonie marquée par l'intervention de l'actrice Judith Godrèche sur les violences sexuelles dans le 7e art.