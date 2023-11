Héros, dictateur ou empereur: pourquoi Napoléon continue-t-il de susciter tant de fascination?

Dans son antre de collectionneur, Philippe est plongé dans un travail des plus minutieux. Il doit trier et identifier des boutons vieux de plus de 200 ans. "Ce sont des boutons d'uniforme français: il y en a d'officier et de différents régiments", montre Philippe Charlet, collectionneur et membre de la délégation de Belgique du souvenir napolénien. "Ça me permet de pouvoir réparer ou compléter des uniformes quand il manque des boutons, par exemple."

Dans la vie, ce Carolo est expert technique dans une entreprise d’adhésif. Mais tout son temps libre, c’est à sa collection de Napoléon qu’il le consacre. Il sort de l'une de ses vitrines un sabre de vice-amiral de l'époque napoléonienne. "C’est une de mes plus belles pièces", affirme-t-il. "Sur la lame, il est gravé 'Vive Napoléon'."