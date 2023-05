A Hollywood, les scénaristes déprimés par l'ubérisation de leur métier

Après 10 ans passés en tant qu'assistante, notamment sur de grosses séries comme "Les Agents du S.H.I.E.L.D." de Marvel, cette trentenaire vient d'être admise au sein de la "Writers Guild of America", le puissant syndicat qui représente les 11.500 scénaristes du secteur et a déclenché la grève -- du jamais vu depuis 15 ans.

Aujourd'hui, les saisons réclamées par les plateformes durent six à dix épisodes: le travail est donc plus rare, les équipes d'écritures de plus en plus réduites et gagner de l'expérience est devenu une gageure.

"J'ai des amis qui viennent de finir des séries à succès et sont chauffeurs Uber ou promeneurs de chiens (...), juste pour joindre les deux bouts", raconte Mme Fischer.

- Fonte des droits d'auteur -