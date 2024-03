Hommage national à Philippe de Gaulle, qui a "tracé son sillon" à "l'ombre d'un grand homme"

Son cercueil est entré précédé du son d'un sifflet de gabier, ou sifflet de bosco, utilisé pour honorer l'autorité qui monte à bord d'un bateau. Et un avion de l'aéronavale a survolé la cour en fin de cérémonie.

"Connaître toutes les mers du monde et choisir la Seine pour dernier rivage", a dit le chef de l'Etat en retraçant le parcours de Philippe de Gaulle, né le 28 décembre 1921 et décédé il y a une semaine, qui aura été fusilier-marin, combattant à terre puis pilote dans l'aéronavale.

Dans "les promenades avec son père", le général Charles de Gaulle, qui "se changeaient parfois en cours de tactique militaire", "se grava en Philippe de Gaulle une certitude: lui aussi servirait la nation sur mer, comme son père l'avait fait sur terre", a déclaré Emmanuel Macron. "Le 18 juin 1940, il n'entendit pas l'appel du général de Gaulle. Et pour cause (...), il était déjà à bord du cargo qui l'emmenait vers l'Angleterre, vers son père et vers la résistance."