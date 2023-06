Hommages après la mort de l'actrice Glenda Jackson, deux fois oscarisée

" Glenda Jackson , actrice et femme politique deux fois primée aux Oscars, est décédée paisiblement chez elle à Blackheath, à Londres, après une brève maladie aux côtés de sa famille", a déclaré Lionel Larner.

"Elle avait récemment fini de tourner +The Great Escaper+ avec Michael Caine", a-t-il ajouté.

"C'était une expérience fantastique, comme cela l'avait été il y a 50 ans. Elle me manquera", a réagi ce dernier, âgé de 90 ans, qui avait déjà tourné en 1975 avec Glenda Jackson dans le film "Une Anglaise romantique", et l'a décrit comme "l'une de nos plus grandes actrices de cinema".

Egérie de Ken Russel, elle remportait en 1970 son premier Oscar pour "Love", adaptation de l'audacieux roman de D.H Lawrence sur des relations passionnelles entre deux soeurs et leurs amants.