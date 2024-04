"J'étais le dernier enfant à quitter la colonie": Samuel Pintel témoigne sur le drame de la maison d'Izieu

Le 6 avril 1944, quarante-quatre enfants juifs et sept adultes étaient arrêtés à la maison d'Izieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Samuel Pinte a vécu dans cet endroit et il en est l'un des seuls survivants.

"Je ne savais pas où je me trouvais. Le nom d'Izieu, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas du tout. Et j'ai reconnu les lieux lors des audiences et des comptes-rendus d'audience du procès Barbie, donc 45 ans plus tard" explique-t-il.

Avant cela, le survivant n'avait pas fait le lien entre les deux. Ce procès, il a été révélateur : "Concernant le crime contre l'humanité et l'inculpation de Klaus Barbie, pour, entre autres, la rafle de la maison d'Izieu, c'était quelque chose d'exceptionnel".

Sur le tard, Samuel apprend également qu'il était "le dernier enfant à quitter la colonie. Tous les enfants, les 44, étaient mes petits copains".