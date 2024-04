Jeu vidéo: Stellar Blade ou le manga interactif

Sans divulguer toute l'intrigue, sachez qu'Eve est la dernière survivante d'un escadron envoyé sur terre par la colonie, pour tenter de sauver ce qu'il reste, c'est-à-dire pas grand-chose. L'histoire n'est pas un prétexte pour distribuer des coups d'épées et de guns: le scénario dystopique est assez bien développé, pas s'il n'est pas très réjouissant au départ (on croise beaucoup de ruines et de cadavres de l'ancien monde, qui a cru trop longtemps que la colonie allait revenir les sauver).

Stellar Blade est un jeu d'aventure visuellement puissant. Le style très manga développé par le studio sud-coréen Shif Up est largement assumé, avec des personnages féminins aux formes plantureuses (ce qui fait d'ailleurs débat dans le monde du gaming), des monstres aussi gigantesques que grotesques, et une ambiance musicale atypique. Faites comme moi: préférez les dialogues en coréen avec les voix originales, qui accentuent l'impression d'être plongé dans un de ces innombrables anime, un genre de plus en plus populaire.

L’un des points forts de Stellar Blade réside dans ses graphismes époustouflants sur PlayStation 5 (c'est d'ailleurs une exclu). Les développeurs ont réussi à créer un monde à la fois sombre et magnifiquement détaillé. Les effets de lumière, les textures et les environnements sont travaillés avec soin, plongeant le joueur dans une expérience visuelle immersive. La direction artistique est cohérente et soutient parfaitement le ton du jeu, entre ruines futuristes et paysages urbains dévastés. Petit bémol pour les monstres, que je trouve souvent ridicules, un mélange de mammifères armés, d'humains et de monstres mythologiques difficile à gober, et qui au final ne font plus vraiment peur...

Un jeu très technique

Sur le plan du gameplay, Stellar Blade offre une expérience solide avec des combats dynamiques et stratégiques. La base, c'est une très grande épée, vous l'avez compris (blade signifie épée en anglais). Même en mode facile, il faudra maîtriser les nombreux enchaînements disponibles, contrer et esquiver au bon moment, faire évoluer les capacités de combat et l'exospin de votre combattante, afin qu'elle puisse se débarrasser de tous les Naytiba qui peuplent une terre désolée. Eve dispose d'un arsenal varié et de compétences spéciales qui peuvent être améliorées au fil du jeu. Arrivé à Xion après un prologue de plusieurs heures, votre drone pourra ainsi se transformer en fusil, vous offrant encore plus de possibilités. Les combats sont fluides et exigent une combinaison d'agilité et de tactique, rendant chaque affrontement gratifiant. Les phases d'exploration sont également nombreuses, parfois un peu longuettes, poussant le joueur à découvrir les secrets de Xion, dernier rempart de l'humanité.

Conclusion

Stellar Blade est un titre ambitieux et exigeant, qui réussit à captiver grâce à son mélange réussi de combat intense, d'exploration approfondie et d'une histoire bien travaillée. Malgré quelques petits défauts, comme des chargements parfois longs et des moments de dialogue un peu lents, le jeu est une réussite qui saura sans doute séduire les amateurs du genre. Selon moi, c'est le meilleur moyen de se plonger dans un manga interactif, lors d'un voyage mémorable dans un monde à la fois beau et brutal.