Quelque 200.000 entrées gratuites pour la journée internationale des musées ce samedi

Le pass musées est un abonnement qui permet d'accéder à plus de 245 musées et expositions pendant une année. Quelque 200.000 personnes en possèdent et elles pourront donc emmener une personne qui n'en a pas pour une visite gratuite ce samedi. "Notre mission consiste à rapprocher les gens et les musées", explique Erika T'Jaeckx, directrice de museumPASSmusées. "De cette manière, nous attirons un nouveau public dans les musées, public que nous pouvons également passionner pour ce type d'activité."

Cette "entrée pour deux" peut être utilisée dans les 245 musées partenaires du pass. Les personnes accompagnatrices doivent enregistrer leur visite à l'avance.