La 17e édition du festival Classissimo se déroulera du 4 au 10 août à Bruxelles

Un ou plusieurs jeunes talents solistes monteront sur scène lors de chaque concert, toujours accompagnés par l'ensemble à cordes I Virtuosi. Au programme, de la musique traditionnelle, romantique, du Chopin, etc.

Ce n'est pas tout. Une soirée mettra à l'honneur l'enfance. Pierre et le Loup, de Prokofiev, et d'emblématiques airs Disney résonneront dans la salle, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Enfin, avant de clore cette édition du festival, les amateurs de musique classique découvriront un programme de musique vocale grecque.