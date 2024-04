La Fédération des cinémas réclame la modernisation d'un cadre législatif "obsolète"

La Fédération des cinémas de Belgique (FCB) demande aux prochains gouvernements d'adapter le cadre législatif régulant le secteur, une revendication qu'elle porte depuis longtemps. "Le cadre législatif actuel date de 1963, d'un temps où on utilisait encore la pellicule et les rouleaux de tickets", indique vendredi son secrétaire-général Thierry Laermans. "Dans la pratique, il est difficile de suivre cette loi obsolète."

La FCB a publié vendredi un livre blanc reprenant sept revendications avant les prochaines élections. La fédération regardera avec attention la formation des futurs gouvernements car le secteur est "à cheval entre l'économie et la culture", donc dépendant des niveaux fédéral et régional.

"Le cinéma belge est un vecteur important de l'économie nationale avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 220 millions d'euros et une masse salariale d'environ 30 millions d'euros pour plus de 1.200 emplois créés", illustre Thierry Laermans. "Nous garantissons également l'accès à la culture audiovisuelle à plus de 18 millions de Belges chaque année."