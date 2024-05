Neuf artistes s'ajoutent à l'affiche du festival Couleur Café

Vendredi, Couleur Café accueillera les musiciens bruxellois de Kabola et leur rumba des temps modernes. L'artiste jamaïcain Jesse Royal et ses textes imprégnés de soul, en hommage au reggae roots, résonneront également dans le parc d'Osseghem, au pied de l'Atomium. Les sonorités afrobeats et hip-hop de Blaqbonez, talent prometteur de la scène musicale nigériane, leur feront écho. La fête se prolongera avec Buruntuma, un des talents phares de la scène nocturne afro-house de Lisbonne. La première journée de festival se terminera avec les sonorités latines et reggae de Julian Marley, descendant du légendaire Bob Marley.

Dimanche, le collectif O.B.F avec les pionniers dub Iration Steppas offriront une dose sur-vitaminée de techno-dub et de reggae aux festivaliers. Suivra dans cette même veine, le prodige français de l'electro dub, JAEL. La DJ Paula Tape fera également danser la foule au son de ses mix electro dance.