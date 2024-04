La Grande dictée des JO-2024, leçon de français à l'ombre de la Tour Eiffel

Retraités, étudiants, lycéens ou élèves de primaire : installé sur sa chaise d'école colorée par des animateurs en marinière, chacun guette le début de l'exercice, saisit son stylo et se penche sur une feuille de papier.

Ils plancheront une demi-heure sur un texte original, avant de repartir avec leur copie, une fois la correction terminée. L'exercice, heureusement, n'est pas noté.

Les plus sérieux sont venus avec leur trousse et serrent au creux de la main leur stylo fétiche, les plus prévenants ont pensé à emporter un chapeau et une bouteille d'eau pour se prémunir de la chaleur.