La Ligue Braille inaugure l'exposition "Tactile Tour" pour les aveugles et malvoyants

La Ligue Braille a inauguré, lundi à Bruxelles, l'exposition "Tactile Tour" dédiée aux aveugles et malvoyants. Jusqu'au 18 novembre, ces derniers pourront profiter de douze reproductions de peintures et tapisseries murales. Le but est de permettre aux personnes déficientes visuelles de ressentir une œuvre à leur façon par le biais d'une description audio (en français et néerlandais) combinée à des modèles physiques en relief par impression 3D.