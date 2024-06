La magie des Arènes de Vérone pour exalter le chant lyrique italien

Les grands airs d'opéra italiens seront entonnés dans ce décor majestueux par une brochette de stars internationales comme la diva russe Anna Netrebko, le ténor allemand Jonas Kaufmann, le baryton français Ludovic Tézier ou encore la soprano italienne Eleonora Buratto et ses compatriotes Luca Salsi et Francesco Meli.

Plus de 10.000 mélomanes sont attendus à cette grande fête de la musique classique dans le nord de la péninsule, au sein du plus grand théâtre en plein air du monde, pour écouter les plus célèbres pièces d'opéra ancrées dans l'imaginaire collectif italien.

Sous la baguette du maestro Riccardo Muti, 160 musiciens d’orchestre et plus de 300 choristes issus des prestigieuses scènes italiennes, dont la Scala de Milan et la Fenice de Venise, ouvrent le bal en interprétant des airs des plus grands compositeurs italiens du XIXe siècle.

A l'affiche dans la seconde partie de la soirée, des airs de Madame Butterfly, La Bohème et Tosca de Giacomo Puccini, dont l'oeuvre est célébrée à l'occasion du centenaire de sa mort, mais aussi de La Traviata et de Rigoletto de Giuseppe Verdi ou encore de Norma de Vincenzo Bellini.