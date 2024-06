Le décès de Françoise Hardy suscite beaucoup de réactions en France

Chez nos voisins, le décès de Françoise Hardy a provoqué de nombreuses réactions. Plusieurs artistes ont déjà rendu hommage à celle qui fut l'icône de la chanson française dans les années 60. Aujourd'hui, c'est le cas de plusieurs hommes et femmes politiques qui saluent la mémoire d'une légende de la chanson française.

Elle s'était exprimée pour la dernière fois chez nos confrères de RTL France en décembre 2023. Françoise Hardy évoquait alors la souffrance de sa maladie. "Là, je passe vraiment par une période extraordinairement difficile parce que quand vous n'avez pas de salive, vous n'allez pas vous alimenter normalement. Vous ne pouvez pas vivre normalement. Puis quand vous n'entendez plus d'une oreille, vous avez un acouphène qui est là en permanence. C'est difficile." Aujourd'hui, on pleure cette icône qui aura marqué la France. Sur les réseaux sociaux, plusieurs artistes étaient proches de la chanteuse, à l'instar d'Étienne Daho. D'autres, comme Calogero, ont partagé leur peine en quelques mots. "Vous étiez là lors de mon premier concert au Café de la Danse à Paris avec les Charts. C'était mes premiers pas sur scène. Je garderai pour moi nos échanges, nos heures en studio, nos chansons communes. Vous étiez et resterez mon ange gardien."

La classe politique réagit

Les amis artistes de Thomas Dutronc ont été les premiers à lui exprimer leur soutien. C'est le cas des chanteuses Carla Bruni et Nolwenn Leroy. "On pense beaucoup à toi Thomas. Paix à son âme délicate. Infinie tristesse, je pense si fort à toi Thomas." La classe politique française a aussi amplement exprimé ses condoléances. De la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, au ministre de l’Éducation nationale Gabriel Attal. "Pour moi, c'est toute mon enfance. Message personnel écouté en boucle par ma mère dans la voiture. Ou encore, puisque vous partez en voyage, que je chantais avec mes sœurs. Elles étaient Hardy et moi Dutronc." De Patrick Bruel à Pascal Obispo, en passant par Eddy Mitchell, toutes les générations de la scène française lui rendent hommage.