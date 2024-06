"Comment lui dire adieu?" De nombreuses personnalités rendent hommage à Françoise Hardy

Partager:

De nombreuses personnalités et artistes rendent hommage à la chanteuse Françoise Hardy, décédée à l'âge de 80 ans des suites d'une longue maladie, notamment Michel Polnareff et Etienne Daho.

"Comment lui dire adieu ?": voilà la phrase, utilisée notamment par la ministre française de la Culture Rachida Dati, après le décès de Françoise Hardy à l'âge de 80 ans.

Chanson de 1968, "Comment te dire adieu", écrite par Serge Gainsbourg, fut notamment reprise sur une rythmique dance par Jimmy Somerville, l'ancien leader de Bronski Beat, vingt ans plus tard. Echantillon de réactions sur les réseaux sociaux:

Rachida Dati, ministre de la Culture: "Comment lui dire adieu ? Éternelle Françoise Hardy, légende de la chanson française, qui est entrée, par sa sensibilité et ses mélodies, dans le coeur de tout un pays. J'adresse à Thomas Dutronc, son fils, à sa famille et à ses proches mes plus chaleureuses pensées". Carla Bruni, chanteuse: "Bonjour tristesse. Repose en paix..." Michel Polnareff, chanteur: "Enorme tristesse. Elle m'a beaucoup inspiré..." À lire aussi La chanteuse Françoise Hardy est décédée à 80 ans

Etienne Daho, chanteur et proche de la chanteuse, a juste écrit en majuscules "FRANCOISE" avec une photo de l'artiste dans les années 1960, en noir et blanc. Tim Burgess, chanteur britannique (The Charlatans): "Au revoir Françoise Hardy" (en français). Didier Varrod, directeur musical des antennes de Radio France, à l'origine d'un spectacle hommage en début d'année à l'Hyper Weekend Festival, prolongé au Printemps de Bourges: "Tu as fini par prendre le large... Tristesse infinie !! Toutes ces années passées ensemble... Comment te dire Hardy la beauté et l'immensité de ton oeuvre. Je suis fier et ému d'avoir pu te rendre cet hommage de ton vivant".