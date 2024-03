La poétesse bruxelloise Lisette Ma Neza déclame ses jolis mots à Bruxelles-Central

Originaire des Pays-Bas, Lisette Ma Neza a des racines rwandaises. Elle a étudié le cinéma en Belgique. Et le premier endroit où elle a posé le pied lorsqu'elle est arrivée au Plat Pays, c'était la gare de Bruxelles-Central. "Un lieu d'allées et venues à l'image de la capitale", illustre-t-elle.

"Je fourmille d'idées et j'ai l'intention de me produire dans de nombreux endroits de la région bruxelloise. En outre, les organisations me sollicitent souvent pour ma plume, et je souhaite également travailler sur ces projets-là", confie la poétesse.

Le concours de poète urbain, d'où a émergé Lisette Ma Neza, s'inscrit dans la perspective de proposer Bruxelles comme candidate au titre de Capitale Européenne de la Culture à l'horizon 2030.

La jeune femme déclamera encore sa pépite littéraire, jeudi après-midi entre 15h30 et 18h00, pour clore en beauté cette journée mondiale de la poésie.