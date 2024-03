"La Route" adapté en BD par Manu Larcenet, plus sombre que sombre

C'est à un monument que s'attaquait Larcenet, un roman américain de 2006 parmi les plus commentés et appréciés du siècle, prix Pullitzer 2007, déjà adapté au cinéma.

"Un an et demi" de travail acharné, "tous les jours", sur tablette numérique, pour représenter des détails qui, sur papier, sont parfois à peine visibles. "Fatigant au possible", confie l'auteur à l'AFP. "J'ai traité chaque image comme un dessin".

L'histoire est simple. Dans une Amérique où notre civilisation, notre technologie, la faune, la flore et la lumière du soleil ont été balayées par une catastrophe non nommée, un homme et son jeune fils tâchent de survivre en marchant vers le sud, peut-être moins hostile. Ils parlent peu: ce monde décharné et violent se prête mal aux épanchements.