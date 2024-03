La troisième édition de "Namur is a joke" a rassemblé 12.000 festivaliers

La troisième édition du festival "Namur is a Joke" a réuni quelque 12.000 festivaliers de mercredi à dimanche dans la capitale wallonne, ont annoncé l'humoriste namurois GuiHome et son équipe organisatrice.

Avec la même affluence qu'en 2023 et un taux de remplissage de 90%, l'événement confirme sa place dans le paysage humoristique belge. A l'affiche, on retrouvait aussi des concerts, puisque l'ambition du festival est également d'accorder une place à la musique et à la fête.

Le festival avait lieu en divers lieu comme le Delta, la NEF, le Caméo, la brasserie de la Houppe, le Théâtre de Namur ou la place d'Armes. Le gala d'ouverture sera prochainement retransmis en télévision sur la RTBF.