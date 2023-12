L'acteur Ryan O'Neal s'éteint à 82 ans

"C'est la chose la plus difficile que j'aie jamais eu à dire, mais c'est ainsi. Mon père s'est éteint paisiblement aujourd'hui", a expliqué Patrick O'Neal sur Instagram.

L'acteur américain Ryan O'Neal, célèbre pour ses rôles dans les films "Love Story" et "Barry Lyndon" de Stanley Kubrick, est décédé vendredi à l'âge de 82 ans, a annoncé son fils.

Ryan O'Neal s'est fait un nom en 1970 avec le film culte "Love Story", une romance dans laquelle il incarne un étudiant en droit d'Harvard qui tombe amoureux d'une jeune fille dont le rôle est interprété par l'actrice Ali MacGraw, forcée de travailler à la bibliothèque pour payer ses études. Le rôle lui a valu une nomination aux Oscars.

Deux ans plus tard, il joue aux côtés de Barbra Streisand dans la comédie loufoque "What's Up, Doc?", film qui remporte un autre succès auprès du public américain et accroît encore sa notoriété.

Il est ensuite recruté par Stanley Kubrick pour son "Barry Lyndon" en 1975, une satire sociale explorant les moeurs du XVIIIe siècle.