L'artiste Marjane Satrapi récompensée par le prix Princesse des Asturies

L'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, qui s'est fait mondialement connaître avec la bande dessinée et le film "Persepolis", a reçu mardi le prix Princesse des Asturies pour les sciences humaines, l'un des plus prestigieux du monde hispanophone.

La dessinatrice, réalisatrice et peintre d'origine iranienne a été récompensée pour son rôle "essentiel" dans "la défense des droits de l'Homme et de la liberté", a indiqué la Fondation Princesse des Asturies dans un communiqué.

Marjane Satrapi "est un symbole de l'engagement civique des femmes. Grâce à son audace et à sa production artistique, elle est considérée comme l'une des personnes les plus influentes dans le dialogue entre les cultures et générations", ajoute la Fondation.