Laurent Cantet, le cinéma "Entre les murs" et au-delà

Laurent Cantet, qui restera pour beaucoup l'auteur de l'un des plus grands films sur l'école, "Entre les murs", était un réalisateur humaniste et engagé, qui filmait la société dans toute sa complexité.

Le film, au budget modeste, touche au coeur le jury du Festival de Cannes, présidé en 2008 par Sean Penn, qui lui décerne la Palme d'or. Tout comme les spectateurs: 1,6 million d'entrées en France et plus de 500.000 dans le monde...

Un succès dû au scénario, adapté du roman de François Bégaudeau, qui joue son propre rôle d'enseignant, aux jeunes acteurs, des ados non-professionnels criants de vérité jusqu'à Cannes, où ils feront un voyage inoubliable. Mais surtout à la méthode Laurent Cantet, celle d'un cinéaste qui se met à la hauteur de ses sujets, au plus près du réel.

Le tournage du film a été précédé, le temps d'une année scolaire, d'ateliers d'improvisation hebdomadaires "où le film a mûri", comme il le confiait à l'époque à Cannes. Un passage par la fiction qui rend les rôles encore plus "vrais", selon lui: "Ils sont souvent plus sincères que les gens filmés par un documentariste, parce que quand on a une caméra braquée sur soi, on défend sa peau", justifie-t-il.