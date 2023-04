L'autre génocide commis par les Allemands, porté à l'écran

Avant la Shoah, l'Allemagne a commis un autre génocide, celui des Herero et Nama, en Namibie. Un film porte à l'écran cette page longtemps occultée de l'histoire coloniale, confrontant les Allemands à leurs responsabilités.

Jusqu'ici en revanche, une seule fiction, "Morenga" de l'Allemand Egon Günther, présentée au festival de Berlin en 1985, aborde ce que de nombreux historiens considèrent comme le premier génocide du XXe siècle, celui des Herero et Nama.

Le IIIème Reich occupe une place prépondérante dans les programmes scolaires allemands. Les films, documentaires ou fictions et les livres sur les crimes nazis sont innombrables.

Après une révolte des indigènes en 1904, ordre fut donné aux soldats allemands d'exterminer sans distinction hommes, femmes et enfants. Des camps de concentration sont même ouverts en 1905 où les prisonniers sont éliminés par le travail et succombent à la maladie et à la malnutrition.

- "Profondément ému" -

Depuis une vingtaine d'années, le souvenir de ce massacre où au moins 60.000 Herero et 10.000 Nama ont trouvé la mort entre 1904 et 1908 dans ce territoire d'Afrique australe a ressurgi.