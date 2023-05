Le BSFF couronne "Haulout" et "Pina" en international et national

Le Brussels Short Film Festival, festival cinématographique de courts métrages organisé dans différents lieux de la capitale, a livré son palmarès samedi soir. Les gagnants de la 26e édition ont été annoncés lors de la cérémonie de clôture, à Flagey: dans les compétitions internationale, nationale et "next generation" (films étudiants), les "Grands Prix" vont respectivement au documentaire britannico-russe "Haulout", au court d'animation "Pina" et à "A dead marriage".