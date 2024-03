Le compositeur français Philippe Rombi sera l'invité d'honneur des World Soundtrack Awards

Philippe Rombi est principalement connu pour son travail avec le réalisateur français François Ozon sur des films tels que "Swimming Pool", "Jeune et jolie", "Potiche" et "Mon crime". Il a également travaillé sur le drame "Joyeux Noël" du réalisateur Christian Carion, ou sur des comédies comme "Bienvenue chez les Ch'tis" et "Rien à déclarer", toutes deux réalisées par Dany Boon. La musique du film "Le Temps des secrets" de Christophe Barratier est aussi l'œuvre du compositeur français.

Philippe Rombi était présent au Festival du film de Gand en 2005, édition au cours de laquelle il avait pu assister à la première de "Joyeux Noël". En 2008, il a par ailleurs fait partie du jury international du festival.