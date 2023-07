Le décès de la chanteuse Sinead O'Connor à Londres, n'est pas suspect, selon la police

"La police a été appelée à 11h18 (locales, 12h18 en Belgique) le mercredi 26 juillet après le signalement d'une femme inconsciente à une adresse résidentielle dans le quartier SE24", code postal du sud de la capitale, a indiqué la police londonienne dans un communiqué transmis à l'AFP. "Une femme de 56 ans a été déclarée morte sur place (...) Le décès n'est pas considéré comme suspect."

Sinead O'Connor avait accédé à la célébrité mondiale en 1990 avec le titre "Nothing Compares 2 U", écrit par l'artiste américain Prince. Ses deux premiers albums, "The Lion and the Cobra" et "I Do Not Want What I Haven't Got", ont été de grands succès commerciaux.