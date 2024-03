Le Dour Festival propose un "plongeon dans son ADN" pour son édition 2024

Le Dour Festival a presque complété son affiche en dévoilant mercredi 51 nouvelles performances pour son édition 2024. Du 17 au 21 juillet, la programmation prévoit notamment une collaboration encore secrète entre NTO et Sofiane Pamart, L'Entourloop, Nkisi, Vicky R, Billx et La Darude. Le festival veut à nouveau s'imposer comme un événement de la diversité et de la découverte, avec un état d'esprit alternatif, un mélange des styles et des genres.

La programmation compte désormais environ 200 noms d'artistes et de groupes sur les 250 qui investiront les huit scènes de Dour cet été. Près de 60 d'entre eux sont des artistes belges. "On se laisse la possibilité d'avoir l'une ou l'autre opportunité avant de clôturer l'affiche", explique Mathieu Fonsny, l'un des programmateurs du festival.

Parmi les têtes d'affiche, on retrouve entre autres le groupe de musique électronique français Justice, la DJ belge Amelie Lens, les rappeurs Aminé, Ice Spice, Kaaris et SCH, les guitares des Libertines et de Sick Of It All, mais aussi Zaho de Sagazan.