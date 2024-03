Le festival Couleur Café dévoile 12 nouveaux artistes pour sa prochaine édition

Le festival débutera le vendredi 28 juin avec l'artiste jamaïcain Masego dont le style mêle trap, house et jazz avec violoncelle, batterie, piano, guitare et saxophone. Le rappeur limbourgeois Dikke, qui suit de près les traces des rappeurs hip-hop flamands, se produira également ce jour-là.

Le lendemain, l'artiste bruxellois Morgan sera sur scène, oscillant vocalement entre le jazz, la soul et la funk sur un fond électro. La rappeuse, poétesse et artiste visuelle britannique Cristale se produira pour sa part en rimes. L'auteur-compositeur-interprète, danseur et producteur congolais Ferre Gola fera de son côté une démonstration de rumba congolaise, alors que le groupe originaire de Bruges Roots Explosion mêlera folk et dub sur la scène du parc d'Osseghem.