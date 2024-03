Le musée Permeke ouvre ses portes le 29 mars après trois ans de rénovations

Le musée Permeke, situé à Jabbeke (Flandre occidentale), ouvrira ses portes le 29 mars après trois ans de rénovations. Durant les travaux, l'atelier de sculpture a été entièrement rénové et le musée a également été rendu accessible, dans la mesure du possible, aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Le musée veut surtout mettre en avant l'intérêt international de Constant Permeke. "L'artiste avait un pied dans le modernisme européen et un autre dans la tradition de Rembrandt, Rubens ou Van Gogh, notamment. Le musée a donc pour ambition de devenir le centre de connaissance sur Constant Permeke, où les archives et les connaissances sur l'artiste sont rassemblées pour stimuler la recherche académique."

Le musée offre une perspective sur divers aspects de la vie et du travail de l'artiste par le biais d'œuvres d'art, d'objets, de photos et de films.

Deux expositions se tiendront annuellement dans l'atelier rénové de sculpture avec des oeuvres de la collection du musée et des prêts de collectionneurs privés et de musées internationaux. Chaque exposition hivernale se concentre sur la recherche autour de Constant Permeke et du modernisme. Tandis que les expositions d'été rassemblent les oeuvres de Constant Permeke et d'autres artistes.

Une première exposition "Constant Permeke in tegenlicht" (Constant Permeke en contrejour) sera inaugurée à l'occasion de la réouverture du musée. L'exposition présente une trentaine d'œuvres de l'artiste.