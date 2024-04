Le philosophe américain Daniel Dennett est décédé à l'âge de 82 ans des suites d'une maladie pulmonaire, rapportent les médias américains. Il était l'un des penseurs les plus lus et les plus cités des États-Unis.

Tout au long de sa carrière, Dennett s'est intéressé à la conscience, au libre arbitre, à la religion ou encore à la biologie évolutive. Ses thèses ont souvent suscité la controverse, notamment dans une Amérique profondément marquée par la religion. Il a ainsi affirmé que la religion n'est qu'une illusion, que le libre arbitre est une chimère et que seule la sélection naturelle permet d'expliquer l'évolution.

Auteur prolifique, Dennett a publié de nombreux articles et ouvrages, dont plusieurs ont été traduits dans différentes langues, y compris en français. Parmi ses livres les plus célèbres, on peut citer "Darwin's Dangerous Idea" ("Darwin est-il dangereux ?") et "Freedom Evolves" ("Une théorie évolutionniste de la liberté").