Le producteur de rock et musicien Steve Albini est décédé

Steve Albini a débuté sa carrière musicale en tant que fondateur du groupe Big Black, dans les années '80, avant de devenir guitariste et chanteur du groupe Shellac lors de la décennie suivante. En tant que producteur, il a produit une dizaine d'albums qui ont marqué l'histoire du rock tels que "In Utero" de Nirvana, "Surfer Rosa" des Pixies ou encore "Rid of me" de PJ Harvey. L'homme préférait par ailleurs être crédité comme "ingénieur" plutôt que producteur.

Steve Albini a également travaillé avec plusieurs musiciens belges comme Dead Man Ray, Raketkanon et Mauro Pawlowski.