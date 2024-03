Le rappeur Kaaris visé par une plainte pour homophobie après un concert à Paris

Le rappeur, âgé de 44 ans, a donné un concert le 29 février à l'Accor Arena de Paris, où il fêtait les dix ans de son disque "Or noir". Cet album avait marqué un tournant dans le rap francophone, avec un style étiqueté hardcore aux textes irrigués par la violence et les outrances.

D'après la plainte contre X des associations Mousse et Stop Homophobie, consultée par l'AFP, les paroles "J'encule Brandon et Dylan" et "Si ces pédés crament au napalm, j'veux la palme" relèvent de l'injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle et de provocations publiques à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle.