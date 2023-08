Le Royal Festival de Spa promeut les multiples arts de la scène du 4 au 20 août

Ce sont les arts de la scène "au sens le plus large", comme le répètent le président Adrien Undorf et le directeur Axel De Booseré, qui seront célébrés durant ces 17 jours de spectacles. Le théâtre sera évidemment au cœur de ces festivités artistiques. Il s'agira toutefois d'une discipline parmi d'autres qui exalteront la cité entre le centre culturel de Spa, l'hôtel de ville et la galerie Léopold.

Cette 64e édition du Royal Festival s'ouvrira vendredi par le spectacle belge Pinocchio, mis en scène par le directeur du festival Axel De Booseré et Maggy Jacot. La pièce revisitera l'univers du célèbre conte de Cario Collodi dans une version à contre-courant des aventures originales de la marionnette.