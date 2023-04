Le salon comic-con FACTS de Gand a attiré 32.000 visiteurs

Les fans de films, de séries, de jeux, de jeux de société, de cosplay, de super-héros, de dessins animés asiatiques, de K-Pop et de toutes les autres formes de culture pop ont afflué à Gand samedi et dimanche. L'une d'entre elles était Sanne Van de Vyver, originaire de Brakel. Déguisée en personnage du film "Avatar", elle a été honorée en tant que 700.000e visiteur du salon depuis sa création il y a 30 ans. Elle a notamment reçu les félicitations d'Alexander Ludwig (acteur dans "Vikings" et "The Hunger Games").

La première édition de FACTS a eu lieu au café gantois Het Tonneke en 1993. Quarante fans avaient alors fait le déplacement. Ce week-end, ils étaient 32.328 visiteurs.